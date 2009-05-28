Сделать галерею на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки133 просмотра

Здравствуйте! Необходимо сделать галерею на сайте u-la-la.ru вверху должны выводится фотографии зарегестрированных пользователей в случайном порядке, желательно с прокруткой.

16 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$50
1 день
Работа выполнено ооочень быстро, буквально за пол часа и качественно, к моей радости сделал даже лучше, чем требовалось! Всем рекомендую этого молодого человека! Супер
Хороший заказчик. Дал всё что нужно, поэтому с выполнением проблем не возникло. Оплатил сразу же

Заявки фрилансеров

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад