Натроить гугл карту для вставки на сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок156 просмотров

Необходимо настроить гугл карту для вставки на сайт.

Примерно выглядеть должно как здесь -://www.economhotel.ru/hotels/

Карта нужна для москвы, на карте будут все станции метро (привязка иконок именно к ним)

Размер карты 470x500

С меня:

ссылки для иконок, иконка, тесксты для поля подсказок.

С вас:

яваскрипт с прописанными ссылками и подсказками и все настройки для вставки карты в сайт на вордпресе.

JavaScriptWordPress
16 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexandr_Petrov
Alexandr Petrov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Alexandr_Petrov
Alexandr Petrov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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