Натроить гугл карту для вставки на сайт

Необходимо настроить гугл карту для вставки на сайт.

Примерно выглядеть должно как здесь -://www.economhotel.ru/hotels/

Карта нужна для москвы, на карте будут все станции метро (привязка иконок именно к ним)

Размер карты 470x500

С меня:

ссылки для иконок, иконка, тесксты для поля подсказок.

С вас:

яваскрипт с прописанными ссылками и подсказками и все настройки для вставки карты в сайт на вордпресе.