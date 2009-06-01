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Натроить гугл карту для вставки на сайт
Необходимо настроить гугл карту для вставки на сайт.
Примерно выглядеть должно как здесь -://www.economhotel.ru/hotels/
Карта нужна для москвы, на карте будут все станции метро (привязка иконок именно к ним)
Размер карты 470x500
С меня:
ссылки для иконок, иконка, тесксты для поля подсказок.
С вас:
яваскрипт с прописанными ссылками и подсказками и все настройки для вставки карты в сайт на вордпресе.
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