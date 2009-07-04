Приватный проект для Zarezenko Dmitry (dikgenius)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Доработать готовый сайт. Оплата частями.

16 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dikgenius
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$105
6 дней
50% работы сделал на "отлично" за что и получил оплату. А оставшуюся часть - пообещал сделать и пропал, я прождал впустую около недели :(
Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dikgenius
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать модуль для Joomla

    Здравствуйте, господа! Требуется написать с нуля модуль для Joomla. Подробное техническое задание: http://tinyurl.com/r4gw32 Жду от Вас конкретных предложений по срокам и цене только в комментарии!

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт парсинга и постинга

    $50

    Нужно в цикле генерировать дату как это сделано тут: http://www.v7n.com/forums/coding-forum/79591-php-loop-through-dates.html Подставлять дату в запрос http://whoistory.ru/domains/01.01.99/searchByCreatedDate?raw=1 Парсить выдачу Если там есть домены, то постить их в блог, подставляя ту самую дату,а время брать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно!Добавить форму обратной связи в Joomla

    $20

    Необходимо срочно добавить несложную форму обратной связи для сайта на Joomla: 15 полей и кнопки "отправить"/"очистить". Исполнителей без отзывов по Joomla не рассматриваю. Работа должна быть выполнена сегодня. В ЛС, пожалуйста, ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш плеер

    Необходимо написать флэш плеер аналог rutube/youtube для проигрывания .flv файлов Требования: 1. кнопка play/pause/stop 2. полоса для прокрутки/буферизации 3. текущая позиция (мин.сек) + длительность всего ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа для Joomla программиста

    Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей. Версия 1.5 . 1.0 и legacy mode не подходят. Дизайнеры пока не нужны. Знание английского обязательно. Срочно. Если Вы не делали ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль для DLE 7.5

    $30

    Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на Wordpress - программирование

    $200

    Добрый день, Для главной страницы сайта (движок Wordpress) www.mensmoda.ru/blog требуется: 1. Переграммировать верстку главной страницы, чтобы вывод постов был не одним блоком ( как стандартная тема), а в два блока - ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад