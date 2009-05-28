Необходимо сделать почти копию http://gvozd.ru , дизайн будет изменен, но навигация по магазину будет такая же. Главные разделы будут в том же виде, что и сейчас. Еще изменения будут в уменьшенном кол-ве разделов и отсутствие ...
Приватный проект для Tarykin Andrei (ksbomj)
"Прикрутить" каптчу на форму отправки письма для сайта bakor.su
Просьба другим исполнителям заявки не оставлять. Задание уже оговорено с исполнителем.
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