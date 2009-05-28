Приватный проект для Tarykin Andrei (ksbomj)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

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16 лет назад
Smith_John
Джон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Все делает быстро и так как надо!
Отличный заказчик! Было очень приятно и интересно работать!

Заявки фрилансеров

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад