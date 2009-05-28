Оперативные изменения в программир. сайта (PHP)

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Закрыт8 заявок222 просмотра

Существует разработанный на 90 процентов проект. PHP, Mysql.

Адрес: http://test3.artjoker.com.ua/

Требуется программист способный в краткие сроки разобраться с кодом и внести изменения согласно списку.

Срок 2-3 дня. С кандидатурой определяемся сегодня.

Стоимость? Срок?

MySQLPHP
16 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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