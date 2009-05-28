Скрипт онлайн гороскопа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

Для нового сайта http://kosmoastrologia.ru/ нужны разнообразные онлайн скрипты гороскопов, гаданий, сонников и проч.

У кого есть готовые подобные разработки или черновики - пишите.

Оч желательно посмотреть пример работы, ну, и цена :)

16 лет назад
urikor
59 лет
20 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров