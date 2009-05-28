Доработка скрипта регистрации и рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок209 просмотров

После регистрации на сайте пользователь получает уведомление со ссылкой подтверждения и затем авторассылки газеты новостей. Надо доработать так, чтобы к уведомлениям можно было присоединять файлы в виде attachments, если такое вообще возможно. Язык - php или asp. Пока надо знать примерную цену и срок, затем будет предоставлено подробное ТЗ и доступ к сайту или необходимые файлы

PHP
16 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров