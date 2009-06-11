Форма заказа и автоматизация учета заказов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок309 просмотров

Нужен компонент формы заказа для джумлы 1.5. С функциями оповещения о заказе

на email, создания полей, чекбоксов, интерфейс желательно web2.0. Аналог

форм wufoo.com.

Автоматический ответ на заказ, используя введенные данные (обсудим подробнее).

Далее задача - заменить существующую форму заказа (ее код) , расположенную

более чем на 10 000 страниц на новую.

Joomla
16 лет назад
InLeva
Leonid 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
5 дней
Александр отличный программист, очень ответственный, очень понравился подход к работе. Спасибо за проделанную работу, будем сотрудничать дальше.
Спасибо за правильно организованный рабочий процесс

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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