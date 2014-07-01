Чат тех поддержки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок321 просмотр

Тех задание чата для тех поддержки.

Пример http://www.fxpro.ru/lp.php

Желательно организовать через защищенное соединение.

Окно клиента.

Принцип как в ICQ.

Пользователь кликает по ссылке, открывается окно диалога.

Со стороны тех поддержки.

Принцип как в ICQ.

Авторизация работников тех поддержки. Логин и пароль выдает администратор.

При появлении клиента, появляется окно диалога и отправляется сообщение приветствие.

В окне диалога есть возможность отправить заранее заготовленные типовые ответы. Типовые ответы устанавливает работник тех поддержки после авторизации, база ответов общая для всех работников.

При отключении клиента, диалоговое окно у поддержки автоматически закрывается.

Новое сообщение информируется визуально и звуковым сигналом.

Админская часть.

Регистрация работников.

Возможность анонимного просмотра любого диалога.

Просмотр логов всех диалогов.

Просмотр статистики контактов каждого работника и общая статистика.

Просмотр статистики типовых ответов.По работникам, дате, типовому ответу, общая статистика.

Лог авторизации работников и их активности (количестве контактов).

Мониторинг онлайн подключений.

Условие. Например. Авторизировано два работника, у первого один активный контакт, у второго два контакта.

При появлении еще одного пользователя, система направляет чат на того, у кого меньше всего контактов в данный момент.

16 лет назад
an29
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$250
15 дней
Задача выполнена качественно и в срок.
Впечатления от работы лишь положительные. Задание изначально поставлено конкретно, с оплатой проблем не было никаких. Антон практически всегда на связи, вопросы, возникающие по ходу работы, не оставались без ответа. Благодарю за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад