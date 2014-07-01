Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки: 1. Добавить категории, и возможность их выбора при добавлении файла. 2. Переделать страничку закачки вместо sumbit сделать как в кипе http://file.qip.ru/get/87933670/cd2c9fac/ft48_180509_.html простой ссылкой вместо кнопки ...
Чат тех поддержки
Тех задание чата для тех поддержки.
Пример http://www.fxpro.ru/lp.php
Желательно организовать через защищенное соединение.
Окно клиента.
Принцип как в ICQ.
Пользователь кликает по ссылке, открывается окно диалога.
Со стороны тех поддержки.
Принцип как в ICQ.
Авторизация работников тех поддержки. Логин и пароль выдает администратор.
При появлении клиента, появляется окно диалога и отправляется сообщение приветствие.
В окне диалога есть возможность отправить заранее заготовленные типовые ответы. Типовые ответы устанавливает работник тех поддержки после авторизации, база ответов общая для всех работников.
При отключении клиента, диалоговое окно у поддержки автоматически закрывается.
Новое сообщение информируется визуально и звуковым сигналом.
Админская часть.
Регистрация работников.
Возможность анонимного просмотра любого диалога.
Просмотр логов всех диалогов.
Просмотр статистики контактов каждого работника и общая статистика.
Просмотр статистики типовых ответов.По работникам, дате, типовому ответу, общая статистика.
Лог авторизации работников и их активности (количестве контактов).
Мониторинг онлайн подключений.
Условие. Например. Авторизировано два работника, у первого один активный контакт, у второго два контакта.
При появлении еще одного пользователя, система направляет чат на того, у кого меньше всего контактов в данный момент.
Выбранный исполнитель
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