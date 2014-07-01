Чат тех поддержки

Тех задание чата для тех поддержки.

Пример http://www.fxpro.ru/lp.php

Желательно организовать через защищенное соединение.

Окно клиента.

Принцип как в ICQ.

Пользователь кликает по ссылке, открывается окно диалога.

Со стороны тех поддержки.

Принцип как в ICQ.

Авторизация работников тех поддержки. Логин и пароль выдает администратор.

При появлении клиента, появляется окно диалога и отправляется сообщение приветствие.

В окне диалога есть возможность отправить заранее заготовленные типовые ответы. Типовые ответы устанавливает работник тех поддержки после авторизации, база ответов общая для всех работников.

При отключении клиента, диалоговое окно у поддержки автоматически закрывается.

Новое сообщение информируется визуально и звуковым сигналом.

Админская часть.

Регистрация работников.

Возможность анонимного просмотра любого диалога.

Просмотр логов всех диалогов.

Просмотр статистики контактов каждого работника и общая статистика.

Просмотр статистики типовых ответов.По работникам, дате, типовому ответу, общая статистика.

Лог авторизации работников и их активности (количестве контактов).

Мониторинг онлайн подключений.

Условие. Например. Авторизировано два работника, у первого один активный контакт, у второго два контакта.

При появлении еще одного пользователя, система направляет чат на того, у кого меньше всего контактов в данный момент.