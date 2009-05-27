Функция получения прямого линка с intv.ru

Нужна функция на PHP получения прямого линка на видеофайл с сайта intv.ru по адресной строке страницы на сайте. Собственно у меня есть такая фукция, но основная обработка урла идёт с одного "дружеского" сайта и выглядит это например так:

function intv($url){

$request=file("http://site.ru/getFLV.php?u=".$url);

$links=explode("

",$request[0]);

foreach($links as $link){

echo $link."

";

}

}

intv("http://intv.ru/view/?film_id=81734");

Распечатываеся весь список файлов. О том что такой урл действителен только в течении нескольких минут я знаю. Это только пример, у меня этот скрипт работает по другому.

Чтобы не тратить время попусту на ненужную переписку, прошу соискателей бюджета этого проекта, написать скрипт и прикрепить к нему простенькую веб форму ввода адреса странички на intv.ru. Ваш скрипт соответсвенно должен обработать данные из формы и вывести список файлов. Разместив этот скрипт в интернете вышлите мне в личку адрес вашего скрипта и укажите ваш кошелёк WMZ. Протестировав ваш скрипт я перешлю вам деньги с кодом протекции, в ответ вы вышлите мне ваш скрипт. Убедившись что в скрипте всё соответствует заявленному я перешлю вам код протекции.

Честность и порядочность со своей стороны гарантирую.