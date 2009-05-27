Каталог сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки218 просмотров

Требуется для сайта на Вордпрессе установить и интегрировать в дизайн плагин "каталог статей"....

ссылка на плагин: http://dimox.name/wordpress-plugin-article-directory/

WordPress
16 лет назад
egors
Гость 
44 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$25
1 день
Илья молодец! установил плагин в короткие сроки, очень адекватный человек, дал несколько полезных советов, респект!
Игорь зарекомендовал себя как адекватный заказчик. Надеюсь на дальнейшее продолжительное и плодотворное сотрудничество. Всем рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад