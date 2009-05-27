Проектирование БД (дипломная)

Основные требования и прочее во вложении.

Данный проект сделан для упрощения задачи, будут поэтапные проекты.

Этап №1.

Реляционная модель: структура БД под описанную функциональность во вложении.

СУБД: PostgreSQL (c надстройкой PostGIS)

От вас оценить свои возможности, сроки и цену.

Требования не высокие.

Если есть вопросы задавайте в личку и icq.

Было бы замечательно если бы вы находились в Нижнем Новгороде.

Приветствуются консультации, советы, подсказки от знающих людей.