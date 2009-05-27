Необходимо сделать изменения в html - шаблоне.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок192 просмотра

Необходимо вставить изменения в html-шаблоне. http://rooit.ru/advertiser/registration, также ввести новые поля, которые будут связаны с mysql и админкой.

Требования к исполнителю : возраст от 25 лет. Профессиональное знания php5, mysql. Работа долгосрочная.

HTMLMySQLPHP
16 лет назад
erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов

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