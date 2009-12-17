Создание интернет игры в нарды

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок1191 просмотр

Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!!

Жду предложений по срокам и сумме!

16 лет назад
armagedon_xk
Egorov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Выбранные исполнители

mechanick
Дмитрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$400
21 день
Ну что можно сказать о таком человеке? скорее существе, знал вить что дело серьезное, какую сумму запросил без базара согласился я на эту сумму обещал сделать за 3 недели а прошло уже больше месяца и еще нагло не выходит на связь!! короче существо не серезное не совету иметь дела с такими!!! нужно всегда смотреть на отзыв прежде чем что либо заказывать!! вот номер его +79111916715
Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$2000
45 дней
Отлично выполнил задание!!! код качественный, дизайн идеальный (все как надо)!!!! рекомендую
Заказчик идеальный. Приятный в общении и ответственный в работе.

Заявки фрилансеров

mechanick
Дмитрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад