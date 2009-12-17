Создание интернет игры в нарды

Ну что можно сказать о таком человеке? скорее существе, знал вить что дело серьезное, какую сумму запросил без базара согласился я на эту сумму обещал сделать за 3 недели а прошло уже больше месяца и еще нагло не выходит на связь!! короче существо не серезное не совету иметь дела с такими!!! нужно всегда смотреть на отзыв прежде чем что либо заказывать!! вот номер его +79111916715