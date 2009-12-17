Нужно написать несложный граббер для одного проекта. Подробности в личной переписке. Обращаться людям с опытом и портфолио - отзывами.
Создание интернет игры в нарды
Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!!
Жду предложений по срокам и сумме!
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