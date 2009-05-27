Разработка приложения для vkontakte.ru

Требуется разработать приложение, предоставляющее сервис функционально похожий на ответы@mail.ru, использующий возможнсти, предоставляемые vkontakte API (приложение на flash).

Ключевые возможности:

- Просмотр вопросов друзей

- Просмотр и добавление своих вопросов и ответов

- Вопросы с предварительной оплатой ответа (средства снимаются сразу, а начисляются тому эксперту, которого выберет вопрошающий)

- Рейтинг вопросов и экспертов (возможность плюсовать/минусовать)

- Топ вопросов и экспертов

- Возможность перевода голосов за ответы

- Пополнение баланса приложения и вывод средств, заработанных с помощью приложения (валюта для ввода и вывода -- голоса)

Это первая версия с минимальным функционалом, по результатам её использования будет уточнение требований и предложение добавить функционал.

Указывайте ссылки на уже написанные приложения vkonakte