Программирование сайта

$285
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки235 просмотров

Описание проекта: требуется программирование и создание простой системы администрирования сайта (внимание! дизайн сайта уже создан - оплачивается программно-административная составляющая).Сайт flash+html.

Обязательные требования: опыт работ по созданию/программированию/администрированию flash-сайтов - ссылки на работы или портфолио по этой специализации обязательны!

HTML
16 лет назад
kunjut
Мария 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$500
14 дней
Работы, предоставленные по запросу - грамотные и качественные. Выбрали для проекта из нескольких кандидатов. Начали работать, отправили предоплату. К сожалению,впоследствии Семен не смог приступить к проекту в силу форс-мажорных обстоятельств. Предоплату вернул в полном объеме.Надеемся, что сработаемся с ним в следующий раз по другому проекту.
Очень грамотный заказчик. Предоплата без проблем, ТЗ очень подробное. Понимание форс мажорных обстоятельств тоже без проблем. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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