Модифицировать туб(видео)-движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок287 просмотров

Нужно модифицировать движок видео-туба: сделать, чтобы он сохранял оригинальные файлы видео и фото на сервере. Php+ajax+perl.

Ps: скрипт привязан к домену (лицензия), так что работать придется с ним на моем сервере... двиг можно увидеть здесь: http://tinyurl.com/oon9ae

AJAXPHP
16 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

TeXHaPb
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Не имейте с этим человеком никаких дел. Он вор. Вместо работы он полностью своровал лицензионный скрипт на сайте.
Человек некорректно оценивает ситуацию и действия, направленные на реализацию его задания.

Заявки фрилансеров

TeXHaPb
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад