Прконсультировать по вопросу cтруктуры module_name.install а именно shema проверить установки таблицы в бд с друпал согласно структуре запросов и имеющейся таблицы
Устранить ошибку в вордпрессе.
Warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in /home/kjop/domains/maxelit.ru/public_html/wp-includes/widgets.php on line 1045
Вот. Это появилось после перенесения сайта на другой домен.
И в админку не заходит, пишет вот это:
Warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in /home/kjop/domains/maxelit.ru/public_html/wp-includes/widgets.php on line 1045
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kjop/domains/maxelit.ru/public_html/wp-includes/widgets.php:1045) in /home/kjop/domains/maxelit.ru/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 850
Вроде все как надо сделал. Базу перенес, все файлы тоже через фтп.
Вот сайт http://maxelit.ru/
Отсюда перенес http://compasstroi.ru
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