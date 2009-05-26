Устранить ошибку в вордпрессе.

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Завершен2 заявки159 просмотров

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Вот. Это появилось после перенесения сайта на другой домен.

И в админку не заходит, пишет вот это:

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Вроде все как надо сделал. Базу перенес, все файлы тоже через фтп.

Вот сайт http://maxelit.ru/

Отсюда перенес http://compasstroi.ru

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16 лет назад
yakooobin
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17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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daping
38 лет
17 лет в сервисе
Был
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16 лет назад
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daping
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17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад