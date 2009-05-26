Суть: За N шагов человек должен принять N управленческих решений. Результат – число, равное полученной прибыли. Шаг – выбор (тыканье мышкой) в один из доступных для реализации проектов (открыть склад, построить ...
Прайс лист с возможностью заказа продукции
Требуется простенький прайс-лист с возможностью заказа продукции . Все подробности в ТЗ.
Предложения без цены и сроков отклоняются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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