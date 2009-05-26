Импорт-Экспорт Virtuemart

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Доброго дня!

Нужна помощь в импорте/экспорте товаров в виртуамарте.

версия - Joomla 1.0.15+Virtuemart 1.0.15(ВМРЕ)

те, кто делал и у кого получалось помогите. Конечно же за вознаграждение.

Те, кто не делал именно в виртуамарте, просьба, не отписывайтесь.

указывайте здесь ценник, можете прямо в асю стучаться - 397523744

Joomla
16 лет назад
CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Что могу сказать.. Несмотря на "простоту" звучания темы на самом деле задача была довольно тонкая. Об этом говорит и то, что в проекте отписалось всего 2 человека (причем не потому что цена была низкой и т.п. - а просто потому что мало кто знаком с этип вопросом). Сергей сполна проконсультировал меня по этой проблеме и показал себя как профи в этой области. Спасибо ему большое за это.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад