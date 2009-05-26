Импорт-Экспорт Virtuemart

Доброго дня!

Нужна помощь в импорте/экспорте товаров в виртуамарте.

версия - Joomla 1.0.15+Virtuemart 1.0.15(ВМРЕ)

те, кто делал и у кого получалось помогите. Конечно же за вознаграждение.

Те, кто не делал именно в виртуамарте, просьба, не отписывайтесь.

указывайте здесь ценник, можете прямо в асю стучаться - 397523744