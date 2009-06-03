Перенести сайт на битриксе на новый хостинг.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок241 просмотр

Сабж.

Сроки и цена имеют значение.

16 лет назад
arikon1
Андрей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$20
1 день
Работа на пять с плюсом. Доволен, рекомендую.
Оплатили, хотя и с небольшой задержкой.

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад