Приватный проект для Куликова Элли (Elly_)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка135 просмотров

Приватный проект для Куликова Элли (Elly_)

16 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$80
1 день
Всё отлично.
Очень порядочный заказчик. Точное ТЗ, своевременная оплата + положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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