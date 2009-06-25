Создание сайта на WordPress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок265 просмотров

Есть сверстанные страницы, нужно перенести на WordPress

WordPress
16 лет назад
axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$40
2 дня
Все было выполнено в срок и самое главное, с полной самоотдачей... Что больше всего понравилось. Последующие проекты на WordPress будут переданы Эрику. Спасибо!!!
Очень компетентный заказчик, работать с ним было очень приятно. В дальнейшем надеюсь на последующее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад