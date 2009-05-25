Установка и настройка хорошего скрипта рассылок на сайт. либо вот этот посавить http://janicky.com/content/article_7.html , либо другой получше Основные требования: 1)Распределение базы е-мэйлов по категориям. 2)Возможность отправки ...
Консультация по PayPal в течении часа
Основное - хочу узнать как передать в paypal или расчитать у них на сайте - стоимость доставки + налоги,
по моему алгоритму, который на сайте магазина.
Не знаю или можно там такое, чтоб скинуть на paypal корзину, а там возможно у покупателя будет задан адрес доставки, или он выберет это в paypal, и чтоб ему дважды и там и там не заполнять.
Стоимость доставки может зависеть от города и штата. +налоги зависят от штата.
Или может на paypal можно передать уже заполненный адрес.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна телефонная книга на сайт , PHP + MySQL, возможность добавлять/ удалять абонентов телефонной книгиВеб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать модуль (или хак) на ДЛЕ сайт. Суть - при добавления комментария пользователем должен отображаться флаг страны, из которой пользователь (по возможности и город - но необязательно). Должно выглядеть примерно так как на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Возможно ли это? Если возможно указывайте цены, плачу всегда!!! Или как вариант блокировка по странамВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Требуется реализовать три команды для MS Windows на скриптовом языке VBS Команды: CD с дополнительной опцией установления текущей ту директорию (первую из нескольких найденных), которая содержит указанный в качестве параметра файл ...Завершен16 лет назад
- $220
Создание второго аналога сайта.Закрыт16 лет назад
- $5
Нужно добавить код Сапы на сайт , либо показать как это делается. Движок Шоп скрипт.Завершен16 лет назад
Необходимо разработать функционал справочного сайта, в котром будут: -каталог организации; -каталог вакансии и предложений; -новостная колонка; -доска объявлений; Есть точный пример сайта, который необходимо сделать. Скину в ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно Сделать Аналогичный сервис http://www.forgiato.com/build/ Нужен Функционал вот скрин функционала что нужен http://www.2ql.net/uploads/1243282774.jpg 1)Face 2)pin stripe 3) face line 4) и еще внутренний обод по цветам надо синий, зеленый, красный, белый,желтый, черный, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайт на 1-С Битрикс. В целом задание простое. Нужно кое-что с сайта убрать - раздел. Добавить пару разделов. Переименовать раздел... Вообщем мелочи. ...Закрыт16 лет назад