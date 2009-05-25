Консультация по PayPal в течении часа

Основное - хочу узнать как передать в paypal или расчитать у них на сайте - стоимость доставки + налоги,

по моему алгоритму, который на сайте магазина.

Не знаю или можно там такое, чтоб скинуть на paypal корзину, а там возможно у покупателя будет задан адрес доставки, или он выберет это в paypal, и чтоб ему дважды и там и там не заполнять.

Стоимость доставки может зависеть от города и штата. +налоги зависят от штата.

Или может на paypal можно передать уже заполненный адрес.