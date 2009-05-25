Телефонная книга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок217 просмотров

Нужна телефонная книга на сайт , PHP + MySQL,

возможность добавлять/ удалять абонентов телефонной книги

MySQLPHP
16 лет назад
panedelnik
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров