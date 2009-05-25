Нужно сайт для стриптиз клуба типа такого как 911club.ru только с движком и админ панелью!!! Обязательно указать срок работы и цену!!!!!!! Обращаться в ICQ 441420395
Установка и настройка хорошего скрипта рассылок
Установка и настройка хорошего скрипта рассылок на сайт.
либо вот этот посавить http://janicky.com/content/article_7.html , либо другой получше
Основные требования:
1)Распределение базы е-мэйлов по категориям.
2)Возможность отправки картинки в письме (не ссылки на картинку а самой картинки в письме).
3)Подписка на рассылку с сайта (форма подписки).
4)Рассылка большому количеству адресатов.
5)Редактирование шифта, цвета шрифта (встроенный визуальный редактор).
ОСНОВНОЙ ВОПРОС, который меня интересует, - это на сколько е-мэйлов одновременно можно будет за раз делать рассылку?
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