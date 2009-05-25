Установка и настройка хорошего скрипта рассылок на сайт.

либо вот этот посавить http://janicky.com/content/article_7.html , либо другой получше

Основные требования:

1)Распределение базы е-мэйлов по категориям.

2)Возможность отправки картинки в письме (не ссылки на картинку а самой картинки в письме).

3)Подписка на рассылку с сайта (форма подписки).

4)Рассылка большому количеству адресатов.

5)Редактирование шифта, цвета шрифта (встроенный визуальный редактор).

ОСНОВНОЙ ВОПРОС, который меня интересует, - это на сколько е-мэйлов одновременно можно будет за раз делать рассылку?