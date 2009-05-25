Многофункциональный магазин на надежном движке

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок244 просмотра

Что есть - сайт, сделанный на joomla, работающий уже около 3 лет и за это время доработанный около 20-30 различными программистами (каждый писал свой функционал). Задача - "очистить" код, сделать сайт более надежным и безопасным. Есть 2 варианта:

1) Проанализировать весь сущестующий код и доработать его : убрать все баги, свести к единой архитекртуре, поработать с безопасностью и быстродействием, оптимизировать запросы к БД

2) Написать движок с нуля, либо дописать готовый вариант до нашего функционала.

Кратко что входит в функционал:

- Управление контентом на главной странице (вывод необходимымх нам категорий и подкатегорий (с картинками) на главную страницу в нужном нам порядке. Порядок можно определить в зависимости от популярности категории и подкатегории)

-Функция новинок и рекомендуемых товаров - выводяться тоже на главную как рандомно, так и выбранных нами

-Парсер наличия товаров с двумя поставщиками и проставление статуса наличия товара на сайте

-Возможность отображения всего товара, или только в наличии на сайте

-Парсер с двумя другими сайтами всего ассортимента , цен и картинок. Управленем парсером через отдельный скрипт

-Гибкое управление каталогом, а именно : копирование, перемещение и удаление любого товара или категории в любую другую

-Система заказа товара как без регистрации, так и с ней

-Управлением подкатегории - порядок вывода товарных категорий регклируются вручную либо автоматически

-Экспорт товаров для яндекс маркета

-Видно время заказа и время подтверждения его оператором

Более подробное т.з. уже при лично общении. Выслушаю оба варианта, если вариант переписать заново, то обязательно указывайте на каком движке.

Joomla
16 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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