Многофункциональный магазин на надежном движке

Что есть - сайт, сделанный на joomla, работающий уже около 3 лет и за это время доработанный около 20-30 различными программистами (каждый писал свой функционал). Задача - "очистить" код, сделать сайт более надежным и безопасным. Есть 2 варианта:

1) Проанализировать весь сущестующий код и доработать его : убрать все баги, свести к единой архитекртуре, поработать с безопасностью и быстродействием, оптимизировать запросы к БД

2) Написать движок с нуля, либо дописать готовый вариант до нашего функционала.

Кратко что входит в функционал:

- Управление контентом на главной странице (вывод необходимымх нам категорий и подкатегорий (с картинками) на главную страницу в нужном нам порядке. Порядок можно определить в зависимости от популярности категории и подкатегории)

-Функция новинок и рекомендуемых товаров - выводяться тоже на главную как рандомно, так и выбранных нами

-Парсер наличия товаров с двумя поставщиками и проставление статуса наличия товара на сайте

-Возможность отображения всего товара, или только в наличии на сайте

-Парсер с двумя другими сайтами всего ассортимента , цен и картинок. Управленем парсером через отдельный скрипт

-Гибкое управление каталогом, а именно : копирование, перемещение и удаление любого товара или категории в любую другую

-Система заказа товара как без регистрации, так и с ней

-Управлением подкатегории - порядок вывода товарных категорий регклируются вручную либо автоматически

-Экспорт товаров для яндекс маркета

-Видно время заказа и время подтверждения его оператором

Более подробное т.з. уже при лично общении. Выслушаю оба варианта, если вариант переписать заново, то обязательно указывайте на каком движке.