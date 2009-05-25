Разработка плагина для WP. ТЗ по почте.
Многофункциональный магазин на надежном движке
Что есть - сайт, сделанный на joomla, работающий уже около 3 лет и за это время доработанный около 20-30 различными программистами (каждый писал свой функционал). Задача - "очистить" код, сделать сайт более надежным и безопасным. Есть 2 варианта:
1) Проанализировать весь сущестующий код и доработать его : убрать все баги, свести к единой архитекртуре, поработать с безопасностью и быстродействием, оптимизировать запросы к БД
2) Написать движок с нуля, либо дописать готовый вариант до нашего функционала.
Кратко что входит в функционал:
- Управление контентом на главной странице (вывод необходимымх нам категорий и подкатегорий (с картинками) на главную страницу в нужном нам порядке. Порядок можно определить в зависимости от популярности категории и подкатегории)
-Функция новинок и рекомендуемых товаров - выводяться тоже на главную как рандомно, так и выбранных нами
-Парсер наличия товаров с двумя поставщиками и проставление статуса наличия товара на сайте
-Возможность отображения всего товара, или только в наличии на сайте
-Парсер с двумя другими сайтами всего ассортимента , цен и картинок. Управленем парсером через отдельный скрипт
-Гибкое управление каталогом, а именно : копирование, перемещение и удаление любого товара или категории в любую другую
-Система заказа товара как без регистрации, так и с ней
-Управлением подкатегории - порядок вывода товарных категорий регклируются вручную либо автоматически
-Экспорт товаров для яндекс маркета
-Видно время заказа и время подтверждения его оператором
Более подробное т.з. уже при лично общении. Выслушаю оба варианта, если вариант переписать заново, то обязательно указывайте на каком движке.
Заявки фрилансеров
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