Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка? Например: 1. Страна отдыха - выбор страны ...
Скрипт закачки группы изображений на сервер
Суть в том , что пользователь выбирает сразу несколько файлов (ctrl, shift, выделение мышью).
Видел реализацию на Flash, Java. Подойдет и бесплатное готовое решение, если немного доработать.
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