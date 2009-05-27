Скрипт закачки группы изображений на сервер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки239 просмотров

Суть в том , что пользователь выбирает сразу несколько файлов (ctrl, shift, выделение мышью).

Видел реализацию на Flash, Java. Подойдет и бесплатное готовое решение, если немного доработать.

Java
16 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все четко и быстро. Рекомендую.
Четкое задание, своевременная оплата. Что еще нужно исполнителю :)

Заявки фрилансеров

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад