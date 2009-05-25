Нужно изменить кое-что в исходнике

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок238 просмотров

Есть ротация картинок и текста, которая берется из XML файла.

Надо сделать следующее

1. Поменять шрифты

2. Добавить еще 1 атрибут для элементов для вывода подзаголовка

Исходники флэша есть.

16 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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