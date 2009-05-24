Настроить частоту обновления таймеров + мелочи

В общем есть движок скандинавского аукциона . Жрет много трафика . Нужно настроить частоту обновления , как можно уменьшить обьем сжираемого трафика .

Работа сложная , заплачу достойно .

Нужны очень грамотные люди , знающие свое дело , и которые на 100% точно будут готовы сделать все в лучшем виде.

Я бы сам разобрался , но абсолютно нет времени.

icq 440806213