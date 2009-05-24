Требуется программист для модернизации скрипта такого как на medianovosti.ru или 1tizer.ru РАБОТЫ МНОГО! Опыт работы с данным скриптом ОБЯЗАТЕЛЕН!
Настроить частоту обновления таймеров + мелочи
В общем есть движок скандинавского аукциона . Жрет много трафика . Нужно настроить частоту обновления , как можно уменьшить обьем сжираемого трафика .
Работа сложная , заплачу достойно .
Нужны очень грамотные люди , знающие свое дело , и которые на 100% точно будут готовы сделать все в лучшем виде.
Я бы сам разобрался , но абсолютно нет времени.
icq 440806213
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