Плагин для Wordpress 2.7 (php, js)

Простой плагин, работающий на Wordpress версии 2.7.1

Основной функционал:

пользователю предлагается спрогнозировать некую дату (по принципу опроса, только вместо вариантов ответа - выпадающие списки: год, месяц, число).

Каждый прогноз запоминается в базе (с предварительной проверкой по cookie - не голосовал ли уже пользователь.)

В итоге формируется усреднённый прогноз даты, который выводится в sidebar как виджет или на странице в виде фразы "до ... осталось x дней y часов z минут n секунд" и посекундный отсчёт на js.

+ Возможность добавлять из панели админа неограниченное число таких прогнозов

Требования:

1. чистый код (ничего лишнего, комментарии и пояснения, удобочитаемый вид - отступы и пр.)

2. безошибочная работа скрипта в IE от 5 версии, Mozilla от 3.0 версии, Opera от 8.0 версии

Оплата по факту в WMR/WMZ, наличными в СПб или через безопасную сделку.

Просьба не засорять приват. Оставьте своё предложение с указанием цены, сроков и контактов (icq или телефон).