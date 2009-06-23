Требуется программист для модернизации скрипта такого как на medianovosti.ru или 1tizer.ru РАБОТЫ МНОГО! Опыт работы с данным скриптом ОБЯЗАТЕЛЕН!
Плагин для Wordpress 2.7 (php, js)
Простой плагин, работающий на Wordpress версии 2.7.1
Основной функционал:
пользователю предлагается спрогнозировать некую дату (по принципу опроса, только вместо вариантов ответа - выпадающие списки: год, месяц, число).
Каждый прогноз запоминается в базе (с предварительной проверкой по cookie - не голосовал ли уже пользователь.)
В итоге формируется усреднённый прогноз даты, который выводится в sidebar как виджет или на странице в виде фразы "до ... осталось x дней y часов z минут n секунд" и посекундный отсчёт на js.
+ Возможность добавлять из панели админа неограниченное число таких прогнозов
Требования:
1. чистый код (ничего лишнего, комментарии и пояснения, удобочитаемый вид - отступы и пр.)
2. безошибочная работа скрипта в IE от 5 версии, Mozilla от 3.0 версии, Opera от 8.0 версии
Оплата по факту в WMR/WMZ, наличными в СПб или через безопасную сделку.
Просьба не засорять приват. Оставьте своё предложение с указанием цены, сроков и контактов (icq или телефон).
Выбранный исполнитель
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