Сграбить сайт. англ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок168 просмотров

Есть сайт онлайн видео. Нужно сграбить фото к нам на хостинг а ссылки на видео оставить на их сервере.

разместить все на нашем движке slaed в модуле новости.

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
$100
3 дня
Все отлично. Работой доволен полностью !
Второй проект с Рамилем! Приятно работать, человек адекватный, четко ставит задачи! Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
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