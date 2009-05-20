Нужнен агентский скрипт на базе digiseller.ru

Здравствуйте,Уважаемые! Понадобился граббер для онлайн контента(любого) .Надо чтобы граббил картинку и flv с сайтов на движке DLE , и выкладывал на моем (движок DLE) .Либо заточить вот этот dle-news-grabber под такие нужды. С уважением ...