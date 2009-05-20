Текущая задача: разработка системы управления контекстной рекламой. Обозначенная мной цена – ближе к нижней планке. Эта задача – не разовая, мне выгодно постоянное сотрудничество и "погружение в тему". ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ...
Нужнен агентский скрипт на базе digiseller.ru
Нужен агентский скрипт на базе digiseller.ru (plati.ru)!
связь: почта- [email protected]
аська -560-616-637
Заявки фрилансеров
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