Приватный проект для Frig

В этот раз сотрудничество было не простым, но задача была решена. Не первый раз работаю с Вадимом - во всех отношениях приятный заказчик. Выдержанный, терпеливый, всегда знает чего хочет получить в итоге. Надеюсь, что на этом проекте наше сотрудничество не закончится.