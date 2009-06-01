Flash player. аналог youtube

Необходимо написать флеш плеер такой же как youtube, кнопка play/pause, полоса для прокрутки, текущая позиция (мин.сек) всего длительность ролика, звук, полноэкранный режим. Других опций не надо. Плеер затем будет встраиваться в tube сайт.

плеер на входе получает ID с этим ИД он делает запрос к скрипту к примеру video.php?id=... и получает в ответ текствую строку - в которой есть картинка для превью, ссылка на видео...