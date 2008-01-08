PJey

Евгений Павленко PJey

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Flash-дизайнер

Профессиональные навыки и знания:

Adobe Flash, Adobe Photoshop, Action Script 2.0 - отлично;

3D MAX, Corel Draw - хорошо, работаю периодически.

Опыт работы:

Стаж работы по специальности: 3 года

Общий стаж: 3 года

08.01.08 - 27.03.09: CyberSvit

Должность: Flash - дизайнер

Функции и выполняемые обязанности:

Анимирование, разработка сайтов во Flash.

Достижения:

Приобрёл навыки анимирования и программирования во Flash, рисования в Photoshop, Corel.

15.03. 07-28.12.07: KSI-Украина

Должность: Flash - разработчик

Функции и выполняемые обязанности:

Создание графической оболочки для платёжных терминалов.

Достижения:

Анимация, рисование в Adobe Flash.

01.10.2006 - 15.12.2006: XITEX-software

Должность: Flash - разработчик

Функции и выполняемые обязанности:

Проект Osiris по преобразованию экранов интерактивной программы, которая обучает детей математике

во Flash

Достижения:

Постиг основы ООП.

Образование:

Период обучения: 2002-2006 гг.

Учебное заведение: Донецкий политехнический техникум

Специальность: Программное обеспечение

Специализация: программист

Период обучения: 2006-2007 гг.

Учебное заведение: Державный университет искусственного интелекта

Специальность: Программное обеспечение

Специализация: программист

Дополнительное образование:

Период обучения: 2005-2007

Учебное заведение: академия "ШАГ"

Специализация: Компьютерная графика и интернет технологии

Личные качества:

Не останавливаюсь на достигнутом, хорошо обучаюсь, полон идей и готов реализовать их.

Знание иностранных языков: английский - чтение и перевод со словарем

Портфолио

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Отзывы заказчиков

w_master
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Flash player. аналог youtube
Все сделано в лучшем виде! Рекомендую!
Толково объяснил задачу. Оплатил мгновенно. Приятно работать с таким человеком.
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Seveneight
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Вертикальный flash-баннер 120*600
Евгений сделал баннер, который понравился сразу же. Быстро очень сделал парочку правок по моей просьбе. Нужен будет еще баннер, обращусь к нему же.
Даниил замечательный заказчик. Написал, что хотел бы увидеть в конечном результате - очень удобно работать. Оплатил практически моментально, сразу после работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Проект для Павленко Евгения
Все сделал за очень короткий срок и качественно. Все мои пожелания учтены. Всем рекомендую этого исполнителя, в своем деле он ас. Спасибо. Еще будем работать)))
Хороший заказчик, написал подробное ТЗ, сразу объяснил, что требуется в конечном результате. С оплатой также не возникло никаких проблем. Приятно работать с таким человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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dimidrol9999
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$700
10 баллов
16 лет назад
Комплект флешек для портала, + AS. 3.0 + дизайн.
PHP
Молодчага! Сразу исправил мои ошибки в ТЗ ( задачка http://www.weblancer.net/projects/102494.html ) в первые 3 дня работы (из 20ти плановых дней) сделал почти треть!!! С меня премия за качество и скорость работы. Ну а что мне сказать для потенциальных работодателей? Парень может и умеет работать, предмет знает. Похоже и личные качества соответствуют. Я думаю не ошибся в выборе. P.S. у кого возникли вопросы/сомнения по работе и/или отзыву пишите [email protected] или в асю 410283016
Четкое ТЗ, в результате — минимум корректировок.
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