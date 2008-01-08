Профессиональные навыки и знания:
Adobe Flash, Adobe Photoshop, Action Script 2.0 - отлично;
3D MAX, Corel Draw - хорошо, работаю периодически.
Опыт работы:
Стаж работы по специальности: 3 года
Общий стаж: 3 года
08.01.08 - 27.03.09: CyberSvit
Должность: Flash - дизайнер
Функции и выполняемые обязанности:
Анимирование, разработка сайтов во Flash.
Достижения:
Приобрёл навыки анимирования и программирования во Flash, рисования в Photoshop, Corel.
15.03. 07-28.12.07: KSI-Украина
Должность: Flash - разработчик
Функции и выполняемые обязанности:
Создание графической оболочки для платёжных терминалов.
Достижения:
Анимация, рисование в Adobe Flash.
01.10.2006 - 15.12.2006: XITEX-software
Должность: Flash - разработчик
Функции и выполняемые обязанности:
Проект Osiris по преобразованию экранов интерактивной программы, которая обучает детей математике
во Flash
Достижения:
Постиг основы ООП.
Образование:
Период обучения: 2002-2006 гг.
Учебное заведение: Донецкий политехнический техникум
Специальность: Программное обеспечение
Специализация: программист
Период обучения: 2006-2007 гг.
Учебное заведение: Державный университет искусственного интелекта
Специальность: Программное обеспечение
Специализация: программист
Дополнительное образование:
Период обучения: 2005-2007
Учебное заведение: академия "ШАГ"
Специализация: Компьютерная графика и интернет технологии
Личные качества:
Не останавливаюсь на достигнутом, хорошо обучаюсь, полон идей и готов реализовать их.
Знание иностранных языков: английский - чтение и перевод со словарем
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