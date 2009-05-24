Имеет место сервис, клиентский интерфейс которого выполнен на флэше. Необходимо создать изображение (можно использовать анимацию), которое передавало бы суть предоставляемого сервиса. Без текстов – чисто образными конструкциями. Суть же его состоит в ...
Вертикальный flash-баннер 120*600
Нужен сабж, качественный, стильный, анимированный. Для автопортала.
Нужна цена и сроки. Просьба в личку не писать, а оставлять здесь цену и ссылку на портфолио.
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