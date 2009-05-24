Вертикальный flash-баннер 120*600

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Завершен33 заявки415 просмотров

Нужен сабж, качественный, стильный, анимированный. Для автопортала.

Нужна цена и сроки. Просьба в личку не писать, а оставлять здесь цену и ссылку на портфолио.

16 лет назад
Seveneight
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PJey
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$50
2 дня
Евгений сделал баннер, который понравился сразу же. Быстро очень сделал парочку правок по моей просьбе. Нужен будет еще баннер, обращусь к нему же.
Даниил замечательный заказчик. Написал, что хотел бы увидеть в конечном результате - очень удобно работать. Оплатил практически моментально, сразу после работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

PJey
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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