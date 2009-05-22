Срочно два баннера

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Завершен21 заявка342 просмотра

Нужно заменить два баннера на сайте http://dosugufa.ru/ (распутин свреху + персона слева)

они должны быть постильнее и выглядеть вызывающе на фоне именно этого сайта (цель - привлечь клиентов)

(девушек рисовать не обязательно - и так понятно о чем сайт)

ТЗ

Баннер1 - Распутин:

эро салон Распутин

джакузи, сауны

Баннер2 - Персона:

элитный мужской клуб Персона

телефон 298 08 75

16 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
$80
1 день
Супер - нет слов
Отличный заказчик, что тут сказать)

Заявки фрилансеров

koMnom
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад

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