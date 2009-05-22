Срочно два баннера

Нужно заменить два баннера на сайте http://dosugufa.ru/ (распутин свреху + персона слева)

они должны быть постильнее и выглядеть вызывающе на фоне именно этого сайта (цель - привлечь клиентов)

(девушек рисовать не обязательно - и так понятно о чем сайт)

ТЗ

Баннер1 - Распутин:

эро салон Распутин

джакузи, сауны

Баннер2 - Персона:

элитный мужской клуб Персона

телефон 298 08 75