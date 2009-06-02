Сделать анимированный gif-баннер

Нужно сделать баннер в стиле Web 2.0. В левой части банера располагается картинга с надписью "Бонусы за баги" (пример того что хотел бы там увидеть http://mozilla.ru/images/yandex_fx.gif или http://mozilla.ru/images/bug.png ) напротив нее расположен текст: ...