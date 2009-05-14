Анимированная шапка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт62 заявки631 просмотр

Доброго времени суток!

Нужна анимированная шапка. Идея: картинка (примерно 1024х320), по ней плывут облака + появляются четыре надписи в разных местах (две надписи с разными эффектами).

16 лет назад
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44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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