Максимальные размеры 720 на 140. Баннер посвящен сайту polyset.ru и должен способствовать продажам. Коротко о фирме: "Компания ПОЛИСЕТ-СБ - ведущий поставщик систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, GSM-сигнализации, систем контроля и управления доступом, турникетов, автоматических ...
Анимированная шапка
Доброго времени суток!
Нужна анимированная шапка. Идея: картинка (примерно 1024х320), по ней плывут облака + появляются четыре надписи в разных местах (две надписи с разными эффектами).
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