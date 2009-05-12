Анимированый баннер для сайта

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Необходимо изготовить анимированый банер 468х60 для сайта http://remservice.dp.ua

Увидев банер, как мастер так и заказчик должны ясно понять какие услуги может им предложить данный сайт.

Размер банера должен не превышать 30Kb. Дизайн на выбор исполнителя, однако должен быть качественным

и запоминающимся. Формат банера GIF.