Анимированный баннер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок401 просмотр
#1$

Гиф или флеш

100х100

вес желатеьно до 100кб

информация по кадрам:

1. Факультет Юридической психологии МГППУ

2. объявляет набор абитуриентов

3. Кафедры: юридической, клинической и судебной психологии

4. (499) 259-01-94; (499) 256-60-55; (495) 632-99-97

если флеш-прописать внутрь ссылку на сайт www.jp.mgppu.ru

графическое исполнение на усмотрение специалиста.

16 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
Быстро и качественно! обязательно обращусь еще. спасибо!
Замечательный заказчик!

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад

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