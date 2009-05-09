Нужен анимированный баннер в формате gif для сайта vippets.ru Должен быть сделан в Фотошопе/ImageReady Размер: 468*60 Баннер должен быть в жизнерадостных цветах, фотографии собачек/кошечек/прочей живности на ...
Конкурс от Medinc.Biz по изготовлению флеш-баннера
Требуется сделать солидный рекламный FLASH-баннер 468x60 для
партнерской программы по фарме http://Medinc.biz в деловом
представительном стиле.
Стиль и цветовая гамма должна перекликаться с оформлением сайта
medinc.biz, но картинки должны быть новые.
В течение всей прокрутки баннера на нем так или иначе должна
присутствовать лого и название партнерки.
Баннер строится на трех слайдах по схеме - картинка+слоган.
Текст 1 слайд : Первая фарма-партнерка, владельцем которой является
прямой поставщик медикаментов. Картинка на тему : бизнесмен с
деньгами.
Текст 2 слайд : Одни из лучших условий на рынке. Отличный конверт.
картинка на тему: покупатели и таблетки.
Текст 3 слайд : Medinc.biz - адекватное решение для профессионалов.
картинка на тему:вебмастер с деньгами в руке и лого мединк.
Появление текста и картинок должно быть анимировано и сделаны интересные эффекты к появлению текста и к картинкам.
В последнем слайде должно быть акцентировано внимание на слогане. Он является ключевым в баннере.
Ищется победитель с перспективой сотрудничества.
Ссылка на макет главной страницы сайта кому понадобится
Заявки фрилансеров
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