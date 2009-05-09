Конкурс от Medinc.Biz по изготовлению флеш-баннера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок402 просмотра
#1$

Требуется сделать солидный рекламный FLASH-баннер 468x60 для

партнерской программы по фарме http://Medinc.biz в деловом

представительном стиле.

Стиль и цветовая гамма должна перекликаться с оформлением сайта

medinc.biz, но картинки должны быть новые.

В течение всей прокрутки баннера на нем так или иначе должна

присутствовать лого и название партнерки.

Баннер строится на трех слайдах по схеме - картинка+слоган.

Текст 1 слайд : Первая фарма-партнерка, владельцем которой является

прямой поставщик медикаментов. Картинка на тему : бизнесмен с

деньгами.

Текст 2 слайд : Одни из лучших условий на рынке. Отличный конверт.

картинка на тему: покупатели и таблетки.

Текст 3 слайд : Medinc.biz - адекватное решение для профессионалов.

картинка на тему:вебмастер с деньгами в руке и лого мединк.

Появление текста и картинок должно быть анимировано и сделаны интересные эффекты к появлению текста и к картинкам.

В последнем слайде должно быть акцентировано внимание на слогане. Он является ключевым в баннере.

Ищется победитель с перспективой сотрудничества.

Ссылка на макет главной страницы сайта кому понадобится

http://medinc.biz/homepage.psd

16 лет назад
nodoctype
M 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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