Баннеры для астрологического сайта

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Необходимо сделать баннеры. Все баннеры по тематике астрология.

Баннеры предназначенны для партнерской программы сайта

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Необходимы следующие размеры баннеров

- 468*60

- 100*100

- 120*240 (вертикальный)

Необходимы gif баннеры, вес до 40-50 КБ

Надписи в баннерах.

"На каждый день года - семь Ваших личных гороскопов"

"Спланируй свои действия, закажи личные годовые горокопы"

"Руководи своей судьбой - 2555 личных гороскопов помогут тебе"

"Управляй своей судьбой - профессиональные гороскопы помогут тебе"

"Получи план действий на каждый день, закажи личные гороскопы всех сфер жизни"

"Не знаешь, что делать? Личные годовые гороскопы на каждый день,помогут спланировать судьбу"

Креативность только приветствуется.

Напишите, пожалуйста, Ваши сроки и цены. Выкупим все понравившиеся баннеры.

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Оплата по Вебмани.