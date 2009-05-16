Баннеры для астрологического сайта

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Завершен24 заявки1126 просмотров
#1$

Необходимо сделать баннеры. Все баннеры по тематике астрология.

Баннеры предназначенны для партнерской программы сайта

www.platinumgoroscop.ru

Необходимы следующие размеры баннеров

- 468*60

- 100*100

- 120*240 (вертикальный)

Необходимы gif баннеры, вес до 40-50 КБ

Надписи в баннерах.

"На каждый день года - семь Ваших личных гороскопов"

"Спланируй свои действия, закажи личные годовые горокопы"

"Руководи своей судьбой - 2555 личных гороскопов помогут тебе"

"Управляй своей судьбой - профессиональные гороскопы помогут тебе"

"Получи план действий на каждый день, закажи личные гороскопы всех сфер жизни"

"Не знаешь, что делать? Личные годовые гороскопы на каждый день,помогут спланировать судьбу"

Креативность только приветствуется.

Напишите, пожалуйста, Ваши сроки и цены. Выкупим все понравившиеся баннеры.

Будут вопросы - пишите

Оплата по Вебмани.

16 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победители конкурса

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
Приятно работать. Ростислав сделал много вариантов баннеров, было из чего выбрать. Баннеры очень понравились. Всем рекомендую.
Всем рекомендую Валентина! Прекрасно составлено тз! Сразу видно что человек знает чего он хочет! Люблю работать с такими людьми
burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Баннеры получились интересные, оригинальные. Цены весьма умеренные. Так что, рекомендую.
Оплату получил вовремя, отличный заказчик, рекомендую.
R0n1e
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Очень понравилось работать с этим исполнителем. Все четко, без задержек. Баннер понравились, все сделанно быстро и за не большие деньги.
Отличный работодатель! Оплата прошла быстро! Все остались довольны. Всем советую!

Заявки фрилансеров

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
R0n1e
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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