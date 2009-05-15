Доработать флеш-баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок236 просмотров

Нужно доработать флеш-баннер. На баннере есть 2 названия автомобилей (кнопки), нужно просто добавить еще штук 30 точно-таких (фактически скопировать текст).

Флеш-проект выкладываю здесь. Оплата webmoney-u

16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Справился с задачей оперативно и очень удачно. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё ок!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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