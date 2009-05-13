Необходимо нарисовать 3 flash баннера (125x125, 160x160, 468x60), выполнить в одном стиле. Надписи (сменяют друг друга и красиво выезжают): Нужен голд? -> Хватит фармить! -> Мы ценим Ваше время! -> ...
Сделать flash баннер для сайта по недвижимости
Нужно нарисовать красивый анимированный баннер для сайта по недвижимости -
нужно чтобы были ключи, люди, дом
уже сделали - можно посмотреть www.odeon-an.ru клиенту не понравилось сказал слишком просто
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо разработать красивый баннер с анимацией стоматологической тематики. Баннер должен быть про отбеливание зубов и направлен на аудиторию 16-30 лет. Располагаться баннер будет на сайте модельного агентства ( то есть в основном аудитория будет ...Баннеры12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен баннер как на cisco com.Завершен16 лет назад
- $30
Сделать баннер анимированный 100 на 100 на 4 кадра, текст кину в приват. срок 1-2 дня. исполнение-аналогично предыдущему баннеру спасибоЗавершен16 лет назад
Необходимо изготовить анимированый банер 468х60 для сайта http://remservice.dp.ua Увидев банер, как мастер так и заказчик должны ясно понять какие услуги может им предложить данный сайт. Размер банера должен не превышать 30Kb. Дизайн ...Баннеры22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна картинка или фотография многоэтажный дома. вокруг которого будет прокручиваться текстовая строка из 4 слов.Баннеры32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно доработать флеш-баннер. На баннере есть 2 названия автомобилей (кнопки), нужно просто добавить еще штук 30 точно-таких (фактически скопировать текст). Флеш-проект выкладываю здесь. Оплата webmoney-uЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать баннеры. Все баннеры по тематике астрология. Баннеры предназначенны для партнерской программы сайта www.platinumgoroscop.ru Необходимы следующие размеры баннеров - 468*60 - 100*100 - ...Баннеры3 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $30
Гиф или флеш 100х100 вес желатеьно до 100кб информация по кадрам: 1. Факультет Юридической психологии МГППУ 2. объявляет набор абитуриентов 3. Кафедры: юридической, клинической и судебной психологии ...Завершен16 лет назад
Требуется баннер для автоломбарда http://www.auto-chance.ru Размеры банера: 148х96 Кто за сколько сделает сегодня - пишите в проект, через часика 4 после старта проджекта выберу исполнителяЗавершен16 лет назад