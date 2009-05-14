Необходимо изготовить анимированый банер 468х60 для сайта http://remservice.dp.ua Увидев банер, как мастер так и заказчик должны ясно понять какие услуги может им предложить данный сайт. Размер банера должен не превышать 30Kb. Дизайн ...
Приватный проект для gornishan
Сделать баннер анимированный
100 на 100
на 4 кадра, текст кину в приват.
срок 1-2 дня.
исполнение-аналогично предыдущему баннеру
спасибо
Выбранный исполнитель
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