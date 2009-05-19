Нужен флеш баннер - 468*68 пишем цену здесь личку не засорять
Требуется баннер.
Максимальные размеры 720 на 140. Баннер посвящен сайту polyset.ru и должен способствовать продажам.
Коротко о фирме: "Компания ПОЛИСЕТ-СБ - ведущий поставщик систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, GSM-сигнализации, систем контроля и управления доступом, турникетов, автоматических шлагбаумов, автоматизированных парковок, приводов ворот, дверных доводчиков, систем трансляции, оповещения и управления эвакуацией, аудио и видеодомофонов, блоков бесперебойного питания, модулей пожаротушения, материалов для монтажа. "
У компании был ребрендинг и обязательно нужно обыграть новый логотип.
Выбранный исполнитель
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