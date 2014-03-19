Antil

Роман Antil

 
32 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн лендингов, оформление соц.сетей и разработка баннеров

Более 100 выполненных проектов, более 300 выполненных баннеров.

Быстрое, качественно, недорогое исполнение. Творческое решение поставленной задачи.

Большой опыт разработки баннеров для "платников" и обменных пунктов.

Так же специализируюсь на создание и разработке групп для социальных сетей(В контакте Facebook).

Группа В Контакте: http://vkontakte.ru/mr_gif

Услуги:

1)Логотипы

2)Баннеры(только GIF)

3)Дизайн сайтов

4)Полиграфия

5)Дизайн групп В Контакте

6)Прочие дизайн услуги

Портфолио

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Отзывы заказчиков

eserje
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
9 баллов
11 лет назад
Дизайн лендинга
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
aTkar
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рекламный аватар/баннер для соц сетей
Удивил! Сделал быстро и в современном стиле, намного лучше чем я хотел! Очень доволен, рекомендую всем сотрудничать с Романом!
Благодарю за сотрудничество
Ответный отзыв
Patriot_Rus
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Аватарка для сообщества ВК
Оперативно и четко выполнил задачу. Рекомендую.
Отличный заказчик. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Новый дизайн сайта детской одежды
Роман действительно профессионал своего дела. И это не просто слова. Создал просто великолепный дизайн сайта, учтя все пожелания и правки в процессе работы. Был небольшой эксцесс со сроками, но оправданный, а в остальном рекомендую всем!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата и адекватное общение. Благодарю за понимание, желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
mulderInTheDoor
Болдин 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сделать баннеры
Очень качественное исполнение. Ставлю наивысшую оценку. Все сделано очень быстро и намного лучше, чем я хотел)
Отличный заказчик. Четкое задание и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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