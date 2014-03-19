Дизайн лендингов, оформление соц.сетей и разработка баннеров
Более 100 выполненных проектов, более 300 выполненных баннеров.
Быстрое, качественно, недорогое исполнение. Творческое решение поставленной задачи.
Большой опыт разработки баннеров для "платников" и обменных пунктов.
Так же специализируюсь на создание и разработке групп для социальных сетей(В контакте Facebook).
Группа В Контакте: http://vkontakte.ru/mr_gif
Услуги:
1)Логотипы
2)Баннеры(только GIF)
3)Дизайн сайтов
4)Полиграфия
5)Дизайн групп В Контакте
6)Прочие дизайн услуги
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Портфолио
- Дизайн групп ВКонтакте2976 просмотров
- Landing page для компании785 просмотров
- Landing page и шаблон e-mail письма1317 просмотров
- Аватары для групп ВКонтакте7257 просмотров
- Landing Page для магазина редукторов454 просмотра
- Landing page для компании по производству салфеток1386 просмотров
- Landing page для продукта521 просмотр
- Дизайн группы Вконтакте4276 просмотров
- Дизайн группы Вконтакте1340 просмотров
- Landing page: шоколад для похудания1721 просмотр
- Landing page по организации праздников736 просмотров
- Дизайн группы Facebook1578 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
9 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$50
10 баллов
11 лет назад
Удивил! Сделал быстро и в современном стиле, намного лучше чем я хотел! Очень доволен, рекомендую всем сотрудничать с Романом!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество
$33
10 баллов
11 лет назад
Оперативно и четко выполнил задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
$250
10 баллов
11 лет назад
Роман действительно профессионал своего дела. И это не просто слова. Создал просто великолепный дизайн сайта, учтя все пожелания и правки в процессе работы. Был небольшой эксцесс со сроками, но оправданный, а в остальном рекомендую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата и адекватное общение. Благодарю за понимание, желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
$150
10 баллов
11 лет назад
Очень качественное исполнение. Ставлю наивысшую оценку. Все сделано очень быстро и намного лучше, чем я хотел)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.