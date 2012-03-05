aTkar

Геннадий aTkar

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сервис для управления группами в соцсетях

    Требуется создать сервис для управления группами в соцсетях, аналогичный smmbox.com. Основные функции: поиск контента, планирование публикаций и автоматическая публикация постов в группах.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Домен+слоган

    $65

    Конкурс на: 1. Подбор СВОБОДНОГО домена в зонах .RU или .COM (в исключительных случаях .NET (если будет слово "Нет" сочитаться с самим доменом) 2. Слоган к домену ! Домен ...

    Нейминг и Слоганы12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный аватар/баннер для соц сетей

    Необходим аватар для страницы в соц сетях VK+OK Основной смысл должен быть корректно виден как на миниатюре так и на главной страницах, + нужен привлекательный вариант для таргетинговой рекламы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Домен+Слоган+Логотип

    $125

    Конкурс на подбор СВОБОДНОГО домена в зоне RU. или .COM. + Слоган к ниму + Логотип. Домен чем короче тем лучше! Сайт выполнен в красках и стиле как на примере (в ...

    Нейминг и Слоганы7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист, гибкий график

    $2000

    Имеется готовый крупный проект, но не запущенный, т.к. формируется команда: Веб (php)-программист, маркетолог, менеджер, веб-дизайнер В развитие проекта/рекламу планируются вложения крупных средств. Приглашается Веб (php)-программист ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение проекта до 1 позиции в поисковиках

    Имеется проект с нулевым трафиком. Цель получить хороший трафик. Попасть на 1 позицию на google, yandex, rambler Ключевые слова: найти мастера, мастера, найти работу, найти заказ, вакансии, поиск мастера, поиск работы, ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт - база мастеров и заказчиков

    Нужно создать сайт с функционалом и структурой указанной в ТЗ, далее поднять его до первой страницы в поисковиках Яндекс и Google. Логотип и дизайн так же необходимо разработать Вам. Ключевые слова ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходим логотип и дизайн для службы доставки

    Необходим логотип и дизайн для интернет магазина (служба доставки). Доставка продовольственных и промышленных товаров, а так же обедов/ужинов восточной, мексиканской, ирландской, украинской, японской и русской кухни, сайт аналог http://shop.av.ru Название и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо доработать интернет-магазин

    Есть готовый интернет магазин на Joomla (без контента), необходимо: 1. Изменить дизайн и логотип (предпочитаемый дизайн и логотип - заказываю дизайнеру, если вам по силам то обсудим) 3. добавить функцию парсинга картинки для ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет магазин продов. и промыш. товаров

    НеобХодимо изготовить сайт интернет-магазин по продаже продовольственных и промышленных товаров. Необходим весь стандартный набор функций магазинов с возможностью добавления информации вручную, импорт из xls и 1-с. + необходимы блоки : 1.топ ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$3000
10 баллов
11 лет назад
Создать сайт - база мастеров и заказчиков
Отличный заказчик
Сотрудничество состоялось, но не результат не совсем то, на который я рассчитывал.
Ответный отзыв
iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Интернет магазин продов. и промыш. товаров
Хороший заказчик. Рекомендую!
Спасибо, сделал все о чем договаривались
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рекламный аватар/баннер для соц сетей
Благодарю за сотрудничество
Удивил! Сделал быстро и в современном стиле, намного лучше чем я хотел! Очень доволен, рекомендую всем сотрудничать с Романом!
Ответный отзыв
Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Продвижение проекта до 1 позиции в поисковиках
Хороший заказчик , рекомендую!
Команда грамотных специалистов, месяц занимались продвижением, но увы пришлось прервать сотрудничество, проект был не готов для продвижения
Ответный отзыв