Требуется создать сервис для управления группами в соцсетях, аналогичный smmbox.com. Основные функции: поиск контента, планирование публикаций и автоматическая публикация постов в группах.
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $65
Конкурс на: 1. Подбор СВОБОДНОГО домена в зонах .RU или .COM (в исключительных случаях .NET (если будет слово "Нет" сочитаться с самим доменом) 2. Слоган к домену ! Домен ...Нейминг и Слоганы12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим аватар для страницы в соц сетях VK+OK Основной смысл должен быть корректно виден как на миниатюре так и на главной страницах, + нужен привлекательный вариант для таргетинговой рекламы ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $125
Конкурс на подбор СВОБОДНОГО домена в зоне RU. или .COM. + Слоган к ниму + Логотип. Домен чем короче тем лучше! Сайт выполнен в красках и стиле как на примере (в ...Нейминг и Слоганы7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2000
Имеется готовый крупный проект, но не запущенный, т.к. формируется команда: Веб (php)-программист, маркетолог, менеджер, веб-дизайнер В развитие проекта/рекламу планируются вложения крупных средств. Приглашается Веб (php)-программист ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется проект с нулевым трафиком. Цель получить хороший трафик. Попасть на 1 позицию на google, yandex, rambler Ключевые слова: найти мастера, мастера, найти работу, найти заказ, вакансии, поиск мастера, поиск работы, ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать сайт с функционалом и структурой указанной в ТЗ, далее поднять его до первой страницы в поисковиках Яндекс и Google. Логотип и дизайн так же необходимо разработать Вам. Ключевые слова ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим логотип и дизайн для интернет магазина (служба доставки). Доставка продовольственных и промышленных товаров, а так же обедов/ужинов восточной, мексиканской, ирландской, украинской, японской и русской кухни, сайт аналог http://shop.av.ru Название и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть служба доставки(интернет магазин) на CMS Joomla необходимо разработать приложение для iOS и Android. Необходимо что то похожее на приложение - Азбука Вкуса (iOS) http://shop.av.ruМобильные приложения10 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть готовый интернет магазин на Joomla (без контента), необходимо: 1. Изменить дизайн и логотип (предпочитаемый дизайн и логотип - заказываю дизайнеру, если вам по силам то обсудим) 3. добавить функцию парсинга картинки для ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
НеобХодимо изготовить сайт интернет-магазин по продаже продовольственных и промышленных товаров. Необходим весь стандартный набор функций магазинов с возможностью добавления информации вручную, импорт из xls и 1-с. + необходимы блоки : 1.топ ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад